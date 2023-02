Anzola: premiati del concorso “Nasce per noi” e della “Lotteria degli scontrini”

Lunedì 30 gennaio si è svolta nella sala Consiliare del Municipio la premiazione del concorso di pittura NASCE PER NOI del Centro Culturale Anzolese e l’estrazione dei biglietti vincitori della LOTTERIA DEGLI SCONTRINI edizione 2022/2023.

Il primo premio è andato ad Antonio Giordano per l’opera “Nel tempo per mano” esposta presso la Profumeria Alessandra; il secondo premio a Celestino Cristoni per l’opera “Caldarroste” esposta presso la Farmacia Barbolini e il terzo sempre ad Antonio Giordano per l’opera “Il gioco della neve” esposta presso Opplà ke bimbi eleganti.

I premi sono stati offerti da: Az. Agr. Mongiorgi – I Salici, dalla Furzeina Cineina e dalla Trattoria La Bassa.