Anzola: raccolta firme contro il progetto dell’ipermercato a Lavino di Mezzo

Oltre 1200 firme cartacee raccolte in un solo giorno nel comune di Anzola dell’Emilia e frazione di Lavino di Mezzo. Un successo che pporta alla luce quanto le persone credano che questo progetto sia inutile e anzi dannoso alla nostra comunità.

La raccolta firme procede online quindi se anche tu vuoi dire STOP AL CONSUMO DI SUOLO, ALLA CEMENTIFICAZIONE, ALLO SMOG, sostienici firmando, è totalmente gratuito e veloce e per noi sarebbe un grosso aiuto.

Questo problema non riguarda solo Anzola Emilia, ma anche tanti altri comuni d’Italia! Aiutaci a migliorare il paese. Firma la petizione online: https://www.change.org/p/diciamo-no-i…

Comitato Salviamo Lavino