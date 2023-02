Carnevale di Decima 2023: un bilancio dopo la prima domenica di sfilata

Buongiorno a tutti

La prima domenica di Carnevale, a nostro modesto parere è andata bene, ha visto la partecipazione di una notevole quantità di pubblico e di questo siamo contenti, poi lo spettacolo sarà stato all’altezza delle aspettative, sarà stato scarso, questo sono riusciti a fare i carristi e vanno ringraziati a prescindere, vanno anche criticati per stimolarli a offrire qualcosa di migliore.

Vi sono però un paio di argomenti che vorremmo precisare, a discapito del cicaleggio paesano:

1) L’Associazione Carnevalesca ha sempre evidenziato, anche negli anni passati, che la situazione all’incrocio tra viale della Stazione e via Cento era un punto critico e che la chiusura della strada andava estesa oltre. Troviamo disdicevole far serpeggiare che sia stata volontà dell’associazione non estendere la chiusura della strada oltre viale della stazione, anche perchè non abbiamo questo potere, essendo la strada di proprietà comunale, noi possiamo solo chiedere…

2) Bagni Pubblici o meno: in questo caso bisognerebbe conoscere un pochetto i regolamenti. Si saprebbe che la presenza di attività (bar 4 in questo caso lungo il percorso) può ovviare al posizionamento dei bagni pubblici. Inoltre fino a pochi anni fa il centro civico rimaneva aperto come luogo pubblico per l’utilizzo dei bagni, poi capisco che dovrebbe essere presidiato. Da alcuni anni il centro civico per questa funzione non è più utilizzabile e ne abbiamo preso atto.

Sicuramente bagni pubblici o meno non possiamo controllare e seguire la gente che va a fare i propri bisogni nei posti più disparati, ci si dovrebbe affidare al buon senso della gente…

Come in tante altre situazioni, spiace che anzichè aiutare e sostenere chi cerca di tener vivo questo paese, che si sta lentamente spegnendo come una candela, si cerchi in modo subdolo e vile di creare dissapori.

Ma L’associazione carnevalesca cercherà di continuare a portare in piazza il lavoro di tanti bravi ragazzi che passano il loro tempo gratuitamente per offrire qualcosa alla comunità.

Il Carnevale, è uno stato dell’anima, c’era prima di Noi fin dall’antichità, ci sarà dopo di Noi… a dispetto del cicaleggio…