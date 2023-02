Nuove piantumazioni su Crevalcore e Guisa

Proprio in queste ore una ditta incaricata sta effettuando nuovi interventi di piantumazione sul territorio comunale.

Sulla circonvallazione e su via Guisa, all’interno della frazione omonima, nuove piante di tiglio sono state messe a dimora in sostituzione di altre abbattute per patologie che ne rendevano precaria la stabilità.

Tra il magazzino comunale e l’area sulla quale verrà realizzato lo skate park (in zona parco sportivo Armando Sarti), per creare una barriera verde è stata piantata la siepe polispecifica (composta da specie autoctone come pallon di maggio, alloro e carpino bianco).

Interventi che oltre ad incrementare gli spazi di verde urbano, ne migliorano la messa in sicurezza e il decoro.

