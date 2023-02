Programma GOL, Garanzia di occupabilità dei lavoratori, gli obiettivi raggiunti in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna ha raggiunto e superato gli obiettivi stabiliti per la prima fase di attuazione di GOL, il Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Decine di migliaia gli incontri per approfondire competenze professionali ed esperienze lavorative, ma anche l’analisi di ogni singola situazione, con un orientamento personalizzato. E poi, la stipula di un Patto per il lavoro tra persone in cerca di occupazione e chi possa fornire un supporto per rientrare nel mercato del lavoro.

Lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, giovani, donne, persone con disabilità, over 55, lavoratori e lavoratrici con redditi molto bassi, persone disoccupate da più di sei mesi: sono queste le persone su cui la Regione ha investito la prima tranche di risorse provenienti dal PNRR, puntando sulle loro competenze in modo mirato e personalizzato. Grazie alla concertazione delle politiche e alla realizzazione delle misure attraverso la Rete attiva per il lavoro, il consolidato sistema pubblico-privato per gli interventi di politica attiva, la Regione è riuscita a creare opportunità concrete per le persone.

In Emilia-Romagna il Piano attuativo GOL si inserisce in una visione strategica e unitaria della programmazione dei Fondi europei, nazionali e regionali che ha come riferimento il Patto per il Lavoro e per il Clima.

L’evento

Dinamiche del mercato del lavoro e impatto del Programma GOL – Obiettivi raggiunti e sviluppi del Piano attuativo regionale: questo il titolo del convegno che si terrà il 28 febbraio 2023 a Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna – Terza Torre, Viale della Fiera 8, Sala 20 maggio 2012 dalle 9,30 alle 12,30. L’evento sarà un’occasione di scambio e confronto su un sistema che funziona: dall’avvio dell’attuazione a come implementare una riforma.

Apre il convegno l’assessore regionale al Lavoro e formazione, Vincenzo Colla e introduce i lavori il Direttore generale della DG Conoscenza, ricerca, lavoro imprese, Morena Diazzi. A seguire, presentazione delle dinamiche del mercato del lavoro e del Piano di attuazione GOL della Regione Emilia-Romagna a cura di Paola Cicognani, Direttrice generale dell’Agenzia regionale per il lavoro e Francesca Bergamini, Responsabile Settore Educazione, istruzione, formazione, lavoro. Parleranno poi alcuni rappresentanti del sistema della formazione e del lavoro, che insieme alla Regione, mettono in campo le misure per le persone. La chiusura del convegno è affidata al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone e al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Per partecipare all’evento, è necessaria l’iscrizione online.

Per saperne di più

