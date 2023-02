Ucraina un anno dopo: fiaccolata per la pace a Crevalcore

Da allora passi in avanti verso la Pace non ne sono stati fatti e, anzi, ogni giorni l’escalation militare sembra prendere il sopravvento sulla diplomazia.

Questa sera, alle ore 20.30 in piazza Malpighi, la comunità di Crevalcore si ritrova per ricordare le vittime, per chiedere la cessazione delle ostilità e invitare tutte le parti in causa ad avviare coraggiose azioni diplomatiche perché le armi tacciano.