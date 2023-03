Incontro a Persiceto sul conflitto russo-ucraino

Venerdì 17 marzo alle ore 20.30 presso la Sala consiliare del Municipio di Persiceto, in corso Italia 70, per il ciclo di conferenze “Incontro con l’autore”, promosso dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti, si terrà l’evento di approfondimento dal titolo “Un anno dopo”: ad un anno dall’inizio del conflitto russo-ucraino, Stefano Dambruoso, magistrato della procura di Bologna, già Questore della Camera dei Deputati ed esperto di terrorismo, dialogherà con Giuseppe Sarcina, Stefania Battistini e Luigi Alfieri, tre giornalisti che a vario titolo sono stati testimoni e narratori della guerra in Ucraina.

Giuseppe Sarcina, giornalista corrispondente del Corriere della Sera fino a dicembre 2022, presenterà “Il mondo sospeso. La guerra e l’egemonia americana in Europa” (Edizioni Solferino). “Il saggio – come ha scritto Aldo Cazzullo per il Corriere – tiene insieme l’analisi geopolitica e il racconto di questo anno di guerra. La psicologia dei protagonisti, e le conseguenze economiche del conflitto”.

Stefania Battistini, giornalista inviata in Ucraina per il Tg 1, presenta “Una guerra ingiusta. Racconti e immagini dall’Ucraina sotto le bombe” (Edizioni Piemme). Battistini, tra le prime voci a testimoniare gli orrori della guerra, ci accompagna in questo saggio nell’Ucraina sotto assedio attraverso i ritratti delle città colpite, delle case sventrate, delle scuole che al posto delle cartine geografiche sulle pareti mostrano cartelli che illustrano le armi. E soprattutto ci racconta le persone dalle vite spezzate che, nonostante tutto, non vogliono smettere di credere nella pace.

Luigi Alfieri, giornalista della Gazzetta di Parma, presenta “Da Leopoli a Kiev un anno dopo. Ucraina, nuove cronache di guerra” (Cinquesensi Editore). L’autore, recatosi varie volte in Ucraina in missione umanitaria, ci narra gli ultimi sviluppi di un conflitto che sta sconvolgendo non solo la coscienza e l’economia d’Europa ma dell’intero pianeta.

Attraverso gli spunti di riflessione proposti dai tre autori in queste pubblicazioni il magistrato Stefano Dambruoso intesserà un dialogo con loro per approfondire vari aspetti dell’attuale conflitto russo-ucraino.

Ingresso gratuito.