YOUZ, dalla Regione 644mila euro a 29 progetti per sostenere le proposte nate da ragazze e ragazzi

Al via il finanziamento dei 29 progetti vincitori del bando regionale YOUZ Officina 2022, riservato a ragazze e ragazzi e giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna: 644mila euro per sostenere le proposte nate dal primo Forum Giovani – YOUZ 2021 – voluto, ideato e realizzato dalla Regione.

Approvata dalla Giunta la graduatoria del bandoe la ripartizione delle risorse (che provengono dal ministero delle Politiche giovanili) assegnate ai progetti vincitori, ognuno dei quali riceverà fino a 25mila euro e dovrà essere realizzato entro il 2023.

In caso di ulteriori disponibilità di fondi, la Giunta ha anche stabilito che potranno essere finanziati, sulla base del posizionamento in graduatoria, altri progetti al momento non vincitori.

“La partecipazione al percorso YOUZ, il numero di domande ricevute e l’entusiasmo riscontrato confermano la forza della scelta che abbiamo fatto- commentano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche giovanili, Igor Taruffi-: non solo impostare le politiche giovanili a partire dall’ascolto delle esigenze dei giovani, ma rendere loro stessi protagonisti del cambiamento, impegnandoci a sostenerne progetti e idee dal punto di vista finanziario e non solo. Abbiamo ideato YOUZ per farne una piattaforma aperta, che mettesse al centro il confronto con le idee dei giovani sul loro futuro e sulle politiche che li riguardano da vicino. Il successo riscontrato da questo bando è una dimostrazione concreta che il percorso intrapreso è quello giusto”.

Gli ambiti dei progetti approvati e la loro distribuzione sul territorio regionale

Tra i 29 progetti selezionati, 9 provengono da associazioni giovanili, 11 da gruppi informali di giovani e 9 da gruppi informali in collaborazione con associazioni.

Le aree di intervento delle iniziative approvate riguardano attività culturali, sociali e sportive; attività formative e educative; ambiente, economia circolare, transizione ecologica e digitale; lavoro e autoimprenditorialità; prevenzione e contrasto alle discriminazioni, all’illegalità, agli stereotipi di genere e al bullismo; promozione del benessere psicologico e relazionale.

Nel rispetto del criterio dell’omogeneità della distribuzione territoriale previsto dal bando YOUZ Officina, sono stati finanziati progetti in tutte le province: 3 in provincia di Piacenza, 4 a Parma, 3 a Reggio-Emilia, 5 a Modena, 7 a Bologna, 2 a Ferrara, 1 a Ravenna, 1 a Forlì-Cesena e 3 a Rimini.

L’assegnazione dei contributi

I contributi saranno erogati in due tranche: la prima a partire da un minimo del 50%, fino al 70% del contributo concesso, in rapporto percentuale sul costo complessivo del progetto; la seconda tranche a saldo alla conclusione dell’attività.

Per maggiori informazioni scrivere a forumyouz@regione.emilia-romagna.it

Vincenzo Menichella