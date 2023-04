Anzola: posticipato al 17 aprile lo spegnimento degli impianti di riscaldamento

In deroga a quanto previsto dalla normativa, viene posticipato il termine di legge per lo spegnimento degli impianti di riscaldamento fino al 17 aprile 2023 compreso, per un limite massimo di 6 ore giornaliere, non eccedendo la temperatura interna di 19°C, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23,00.

Si invita a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 17° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.