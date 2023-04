Calderara: dall’11 aprile lavori per la nuova rotonda di via Pertini

A partire da martedì 11 aprile:

a) il tratto di via Pertini interessato dal cantiere (a partire dalla Rotonda Bersaglieri fino a circa 150 mt. dopo) subirà un restringimento di carreggiata con abbassamento del limite di velocità prima ai 50 kmh e poi fino ai 30 kmh in corrispondenza dei lavori: saranno previste le due corsie, una per ogni senso di marcia, separate al centro da cordoli gialli;

b) per i veicoli provenienti da Bologna sarà vietata la svolta a sinistra e l’immissione su via Berlinguer (parte dello svincolo sarà chiuso);

c) il tratto di via Berlinguer in uscita su via Pertini avrà l’obbligo di svolta a destra (direzione Bologna ) a tale scopo avremo la chiusura dello svincolo con svolta a sinistra.

Sarà opportunamente collocata la segnaletica di preavviso, di deviazione oltre a quella relativa a prescrizioni in vigore ed a percorsi alternativi per il “centro” paese (dalla Rotonda Bersaglieri direzione via Garibaldi /cimitero).

Sottolineiamo che sono prevedibili, soprattutto nei primi giorni di apertura del cantiere, rallentamenti ed incolonnamenti negli orari di punta del mattino e del tardo pomeriggio: invitiamo la cittadinanza a tenere un comportamento prudente.