Decima: modifiche alla viabilità in occasione di due gare ciclistiche

Nella mattinata di domenica 23 aprile a San Matteo della Decima si svolgerà il 34° Trofeo Termoidraulica Forni e il 1° Memorial Luigi Forni, gare ciclistiche per giovanissimi, promozione giovanile e mini biker a cura della Società Dilettantistica Ciclistica Bonzagni con il patrocinio del Comune di Persiceto.

Partenza e arrivo in via Sicilia. Circuito gara: via Sicilia, via Caprera, via Ventotene, via Elba.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza sono previste alcune modifiche alla viabilità:

divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 6 alle 14 di domenica 23 aprile nelle vie Sicilia, Sardegna, Caprera, Ventotene, Elba e Tremiti.

