Persiceto: modifiche alla viabilità in via Bassa dal 12 al 21 aprile

La Polizia Locale ha disposto il divieto di transito in via Bassa (dal civico 7 al civico 11) da mercoledì 12 a venerdì 21 aprile 2023 dalle ore 7.30 alle ore 17.30, per consentire lavori di scavo per la posta di cavi.

Il divieto si applica a tutti i veicoli a motore, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di polizia e soccorso. Il tratto di strada interessato è compreso tra l’intersezione di via Bassa con via Budrie e la tangenziale.

comunepersiceto.it