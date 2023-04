Persiceto, troppe assenze in Consiglio Comunale per garantire il numero legale

Ammetto che non sarei voluta arrivare nelle condizioni di fare saltare un consiglio comunale con l’uscita dal consiglio del gruppo idee in marcia. Ma ieri sera (30 marzo ndr) è stata l’ennesima volta in cui con assoluta nonchalance a pochi minuti dall’avvio del consiglio la maggioranza mi dice che non ha i numeri. Punto. Punto, un dato di fatto.

Nessun accenno nella seduta della capigruppo in cui si preparano i lavori del consiglio. Un dato di fatto successo anche all’avvio dello scorso consiglio quando si votava il bilancio di previsione e quando l’assessore al bilancio invece di attestare che la Giunta ha un evidente problema con la propria maggioranza, che non garantisce il numero per votare il loro bilancio, redarguisce noi che, tutti presenti facciamo teatrini inutili.

Fa male dover attestare che i consiglieri e le consigliere di maggioranza evidentemente non hanno ben chiara l’importanza di un ruolo che pare essere irrisorio ma che chiede invece grandi sacrifici, anche lavorativi e anche familiari. È un impegno serio essere in consiglio. Per questo ieri sera abbiamo deciso che dopo ormai più di un anno, l’impegno che la maggioranza si è presa va rispettato non più di fronte solo alla minoranza ma di fronte a tutta la cittadinanza. Una seduta non valida per assenza del numero legale è un fatto molto grave.

dalla pagina Fb di Sara Accorsi