Un nuovo programma di aperture gratuite del Museo dei Burattini di Crevalcore

Il Museo dei burattini Leo Preti, dopo la riapertura nel maggio del 2021, continua ad attrarre visitatori grandi e piccoli, locali e stranieri, suscitando l’interessa che merita per il valore della collezione ospitata.

“Per questo motivo – dichiara Mariarosa Nannetti assessore comunale alla cultura, comunicazione e turismo – abbiamo calendarizzato delle aperture gratuite almeno una volta al mese da marzo a dicembre, escluso giusto il mese di agosto. Il museo più piccolo del mondo sembra davvero vivere una seconda giovinezza.”.

Le presenze registrate in occasione di eventi nonché la richiesta di aperture di soggetti diversi tra i quali i nostri partner turistici, hanno indotto l’Amministrazione comunale a pianificare un calendario che possa rispondere alle diverse esigenze. E’ stata molto forte infatti anche l’attrattività turistica del piccolo spazio espositivo che ha visto fermarsi non solo cicloturisti, di passaggio sulla Ciclovia del Sole, ma anche giornalisti e blogger specializzati in cicloturismo che ne hanno dato risalto.

La grande affluenza di pubblico, in maniera particolare nel corso di feste e fiere, avrà modo perciò di trovare, nel calendario annuale, delle aperture dedicate, con visite guidate curate da Agen.ter, associazione che si occupa della salvaguardia del patrimonio storico-archeologico.

L’avvio è stato domenica 26 marzo in occasione della Festa dei fiori per continuare domenica 2 aprile quando sarà possibile visitare il Museo dalle 10,00 alle 12,00 con visita guidata programmata alle ore 10,30. Le aperture si susseguiranno poi nel corso dell’anno, non solo in occasioni di eventi o fiere, ma anche in altre domeniche dedicate.

“Il visitatore – conclude Nannetti – potrà quindi immergersi nel mondo dei burattini, ammirando il teatrino originale di Leo Preti, i preziosi fondali dipinti a mano, i copioni e i manoscritti, gli oggetti di scena e naturalmente tanti burattini a cominciare dall’immancabile Famiglia Pavironica. Sui nostri canali social e sul sito istituzionale, oltre al calendario 2023, sono disponibili clip che narrano brevemente il progetto di riallestimento, curato e realizzato da Agen.Ter, in particolare nella figura del Dr. Fabio Lambertini, con la consulenza di esperti come Remo Melloni, Giampaolo Borghi e del burattinaio crevalcorese Mattia Zecchi.”

Le proposte da calendario sono gratuite. Sarà possibile accedere allo spazio o richiedere una visita guidata extracalendario contattando i riferimenti presenti sul sito istituzionale del Comune di Crevalcore. L’attività in questo caso sarà a pagamento.

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore