18 maggio, Calderara di Reno: Lavino a soglia 1, Reno in lenta discesa

Buongiorno a tutti e tutte.

I colmi di piena stanno passando nei nostri corsi d’acqua senza problemi.

Il Lavino è già sceso molto e sta rientrando sotto soglia 1.

Il Reno, come anticipato ieri, avrà una piena importante che sarà soprattutto prolungata, ma la tendenza è lentamente in discesa e ci vorrà solo più tempo per rientrare sotto le soglie di guardia.

Qui, quindi, tutto procede bene e non ci sono criticità.

Grazie

dal profilo Fb di Giampiero Falzone