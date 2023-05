Anzola: chiusura ponte Bailey di Santa Maria in Strada – Via Stradellazzo

A seguito di sopralluoghi e ad alcune segnalazioni in cui si è verificata l’erosione delle sponde del torrente soprattutto del lato destro, e il conseguente rischio per la sicurezza del ponte, in via precauzionale viene chiuso con Ordinanza il ponte Bailey di Santa Maria in Strada – Via Stradellazzo.

La chiusura comporta il divieto di transito e l’accesso al ponte.