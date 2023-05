Bignami: dal Governo effettivo supporto all’Emilia-Romagna

“Con lo stanziamento di 2 miliardi di euro da parte del Governo Meloni viene dato concreto ed effettivo supporto all’Emilia-Romagna.

Il Governo mette in campo fin da subito risorse fondamentali per la ricostruzione del territorio e la ripresa delle attività. Il primo passo per permettere all’Emilia-Romagna di rialzarsi. Sono state predisposte risorse in aiuto delle amministrazioni, delle famiglie, delle aziende, delle PMI, nell’ambito turistico e culturale, toccando tutti gli ambiti e contesti colpiti dalla alluvione.

Il premier Meloni aveva garantito che la prima risposta del Governo sarebbe stata forte e netta. Nessuno può dire che gli impegni nn sono stati mantenuti.”

Lo dichiara l’On. Galeazzo Bignami (fdi) Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti