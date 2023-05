Bologna: esonda il torrente Ravone, via Saffi chiusa al traffico

Via Saffi è chiusa in entrambe le direzioni per il maltempo. I bus verso il centro deviano su Via Vittorio Veneto, Via Sabotino e viali. I bus verso la perferia percorrono i viali, via Andrea Costa, Via Montefiorino e Via Timavo.

Si sono infatti verificati alcuni allagamenti per l’esondazione, al momento sotterranea, del Torrente Ravone che ha sollevato l’asfalto in alcuni punti. In Via del Chiù i vigili del Fuoco stanno intervenendo per rimuovere alcuni ostacoli sul corso d’acqua. Polizia locale e operatori della Protezione Civile sono sul posto per monitorare la situazione.

La Polizia Locale monitora anche altri punti critici del territorio comunale, in particolare lungo il Reno e il Savena e nelle strade collinari. Questa mattina problemi si sono verificati in particolare in Via delle Torriane a causa dell’esondazione del torrente Savena.