Cento: fatale schianto per una giovane carabiniera in servizio a Persiceto

Drammatico incidente stradale ieri pomeriggio a Renazzo di Cento, nel ferrarese. Sulla Provinciale 66 un tremendo impatto ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro frontale: per cause in corso di accertamento una Peugeot è andata a impattare una Fiat Punto. Il terribile sinistro è stato fatale per Emily Vegliante, giovane carabiniera di 23 anni in servizio alla caserma di San Giovanni in Persiceto, che viaggiava sulla Punto assieme a un collega che ne era alla guida.

Emily, originaria di Benevento e in servizio nel bolognese, lascia un figlio di soli 3 anni.

Ferito gravemente il 36enne collega, ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, e l’uomo di 48 anni alla guida della Peugeot, portato in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara).

Tanti e commossi i messaggi di cordoglio nei confronti di questa giovane mamma vittima della strada.