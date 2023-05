Da Crevalcore a Monterenzio il primo carico di aiuti della Pubblica Assistenza

Ora si può percorrere la via Idice fino a Monterenzio le frane sono state rimosse ma dopo Monterenzio la strada è interrotta poiché la stessa per un tratto non c è letteralmente più .

I segni del disastro sono visibili nonostante lo sforzo dei cittadini, volontari vvff ,esercito ecc . Attualmente sono attive 2 mense per loro,una a monte della frana e una a valle ,presso la pubblica assistenza per circa 160 pasti giornalieri. Le case isolate sono raggiunte con mezzi appropriati ma la situazione se il tempo tiene è in miglioramento.