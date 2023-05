Domenica 21 maggio presentazione del Parco Urbano “Fiori di Donna” a Sant’Agata

Domenica 21 Maggio p.v., a partire dalle ore 18.30, si terrà a Sant’Agata Bolognese la presentazione del Parco Urbano “Fiori di Donna”, un’installazione permanente, composta da quattordici lampioni di design, a forma di papavero stilizzato, che, a partire dalla data simbolo dell’8 marzo, illuminano le strade e le piazze del centro cittadino.

La scelta del numero di lampioni, così come della tipologia del fiore, non è stata casuale.

Il papavero è un fiore già caro a Sant’Agata Bolognese, città natale di Nilla Pizzi, cui è stato dedicato un precedente intervento di riqualificazione urbana (la vecchia torre dell’acquedotto, alta 40 m, che svetta nel centro cittadino, è stata ridipinta e trasformata in un gigantesco papavero a rievocazione della nota canzone popolare “papaveri e papere” da lei cantata).

Ma il papavero è anche un fiore consacrato, soprattutto nei paesi di common law, alla memoria dei caduti della prima guerra mondiale (ad esempio, la Gran Bretagna onora l’11 novembre il “Poppy Remembrance Day“, ossia la giornata in memoria dei caduti, con apposizione di corone di papaveri) .

Abbiamo quindi ritenuto che l’alto simbolismo di cui è intriso questo fiore potesse ben rappresentare lo scopo del nostro progetto.

Lo abbiamo chiamato, appunto, “Fiori di Donna“, perché i quattordici “Papaveri” rossi di Sant’Agata Bolognese rappresentano, ognuno, un anno decorrente dal 2009 (anno in cui il D.L. 11/2009 ha introdotto il reato di stalking ed anno a partire dal quale il legislatore italiano si è fortemente impegnato, con normativa ad hoc, alla lotta alla violenza sulle donne) e perchè ciascun “Papavero” riporterà, inciso sul proprio stelo, i nomi delle donne che, dal 2009 al 2022, sono state vittime di femminicidio nella provincia di Bologna.

Le 14 installazioni rappresentano, dunque, un percorso “a cielo aperto”, un vero e proprio Parco Urbano della Memoria, dove ogni singola installazione vuole essere, al contempo, un fiore donato in ricordo di chi non c’è più ed una fonte di luce e di speranza per chi lotta contro i retaggi sociali e le paure individuali di cui, purtroppo, ancora si alimenta il fenomeno della violenza sulle donne.

Ma “Fiori di Donna” è anche il nome di una più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, che vede, nell’evento del 21 maggio, solo la tappa inaugurale di una serie di iniziative che l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Sant’Agata Bolognese conta di realizzare con la preziosa partecipazione di Associazioni, Scuole ed Istituzioni.

L’Assessore alle Pari Opportunità

Diana Argenio

il Sindaco

Giuseppe Vicinelli