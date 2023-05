Ieri una squadra di nostri volontari su richiesta della Regione ha prestato servizio in alcuni comuni colpiti dell’alluvione. In particolare si sono recati a Spazzate Sassatelli (Imola) e a Campotto (Argenta – Fe) per monitorare gli argini del torrente Idice.

dalla pagina Fb Volontari Protezione Civile Calderara di Reno