Maltempo: per Sala Bolognese un ritorno alla quotidianità

Pur permanendo, anche per il nostro Comune (zona di allerta D1), lo stato di allerta rossa, prorogato dalla Regione Emilia-Romagna a tutta la giornata di venerdì 19 maggio, poichè sul nostro territorio non si riscontrano particolari criticità, domani, le Scuole di ogni ordine e grado, il Nido Arcobaleno, il centro Diurno per anziani e gli impianti sportivi comunali, saranno regolarmente aperti.