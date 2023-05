Persiceto, allerta meteo: da ieri sera attivato il Coc

In seguito all’emissione di allerta per criticità idrogeologica, da ieri sera il sindaco ha attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) composto, oltre che dal sindaco stesso, dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, dai dirigenti comunali, dal Comandante della Polizia Locale, dai rappresentanti delle altre Istituzioni e delle strutture operative locali.

Dai ieri il personale preposto sta effettuando periodici sopralluoghi e controlli sulle arginature del territorio per il monitoraggio del livello del fiume Samoggia. Per ora non si è reso necessario nessun intervento; questa sera, in vista della prosecuzione delle piogge, alcune pattuglie della Polizia Locale stanno avvisando le famiglie dei residenti in prossimità del fiume Samoggia di salire, in via del tutto precauzionale, ai piani alti.

I controlli continueranno in modo sistematico durante la notte.

dalla pagina Fb Comune Persiceto