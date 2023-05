Torna a Crevalcore la “Festa dello sport”

La Festa dello sport torna a Crevalcore da venerdì 26 maggio a giovedì 8 giugno 2023 con la serata inaugurale che ha visto la premiazione di atleti e atlete, dirigenti e volontariato del mondo dello sport.

Con il patrocinio E-R Sport Valley della Regione Emilia-Romagna, della Città metropolitana di Bologna, del CONI Emilia-Romagna e della UISP Sport per tutti, la serata di venerdì 26 si è aperta con la partecipazione di Enrico Belinelli, fiduciario CONI per l’Unione Terre d’Acqua, e alla presenza del sindaco Marco Martelli e dell’assessore allo sport Donatello Poluzzi.

Sono stati premiati atleti e atlete che, nella varie discipline, hanno raggiunto obiettivi importanti nel proprio percorso sportivo per sé o per la propria squadra. In particolare, è stata premiata Carolina Guidetti speedcuber e instagrammer di Crevalcore per gli importanti risultati ottenuti nella risoluzione veloce del Cubo di Rubik e che spesso abbina alla sfida del Cubo anche performance sportive. Tra gli altri, una premiazione dedicata è stata consegnata anche dalla locale squadra di calcetto a 5, l’Equipo Fustal Asd che ha sostenuto un brillante campionato in C2 arrivando a vincerlo.

“La Festa dello sport – commenta l’assessore Donatello Poluzzi – è un evento ormai consolidato e vede la collaborazione sempre più fruttuosa con le associazioni sportive di Crevalcore. Questa amministrazione ha investito davvero molto sullo sport, non solo in termini di investimenti straordinari come ad esempio la riqualificazione del Parco Armando Sarti per quasi un milione di euro o il campo da tennis nella frazione di Bevilacqua o il campo da calcio nella frazione di Palata Pepoli. Anche negli investimenti ordinari, e nel riassetto e nell’ammodernamento delle strutture già presenti, l’attenzione infatti è stata alta.”

Nelle prossime settimane il comune sarà animato da iniziative sportive, tornei e incontri che riporteranno al centro della scena lo sport.

“Quando si pensa ad una festa dello sport – conclude l’assessore Poluzzi – si deve pensare alla parola ‘valore’: valore educativo per atleti e volontari, valore per la comunità che può offrire opportunità di socialità e talvolta riscatto, valore per il campione che riesce ad emergere. Lo sport infine è per noi uno strumento di dialogo, di formazione e di crescita personale per giovani, e meno giovani, per confrontarsi con sé e con gli altri”.

Ufficio comunicazione Comune Creevalcore