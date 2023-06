La rassegna teatrale estiva a San Giovanni in Persiceto

22 giugno, direttamente dal GialappaShow, il comico Antonio Ornano con “Anthology”.

26 Dario Vergassola e Usso96 con la sfida “Analogici Vs digitali”.

29 giugno, lo spettacolo di Enrica Tesio e Andrea Mirò: “Il settimo giorno lui si riposò, io no”.

Biglietti:

Intero €20

Ridotto over 65 anni e minori di 18 anni € 16

Promozione 4 biglietti a scelta € 64

Vendita in presenza nel foyer del Teatro Comunale:

mercoledì 31 maggio – 7, 14, 21, 28 dalle ore 10 alle 12

3, 10, 17, 24 dalle ore 17 alle 19

Le sere di spettacolo presso l’arena dalle ore 19

On line www.vivaticket.com

Per info: biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure 051 825022 negli orari di apertura biglietteria.

Per accedere alla promozione che include 4 biglietti a prezzo ridotto, è necessario recarsi presso la nostra biglietteria e che la promozione è valida anche per lo stesso spettacolo o per spettacoli diversi!

Biglietteria Teatro Comunale