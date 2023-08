Torna il grande jazz ad Anzola con JANZ

Torna ad Anzola dell’Emilia l’appuntamento con Janz, il Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna giunto alla sua nona edizione. Festival organizzato dall’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi, Comune di Anzola dell’Emilia e in collaborazione con la Pro Loco di Anzola.

In programma dal 26 agosto al 4 ottobre, gli spettacoli si svolgeranno alle 21 in Piazza Grimandi e in sala polivalente della Biblioteca dal 14 settembre.

A cura dell’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi e dal Servizio Cultura del Comune in collaborazione con la Pro Loco di Anzola

Sabato 26 agosto aprirà la rassegna il trombettista norvegese Arne Hiorth; giovedì 31 agosto sarà la volta di uno dei cornisti jazz emergenti Giovanni Hoffer e il suo ensemble; giovedì 14 settembre Riccardo Tesi compositore e strumentista; giovedì 21 settembre Steve Biondi specialista in Soul, R&B, Jazz, partecipa ai Wind Musica Awards assieme al fratello Mario; mercoledì 27 settembre suoneranno le classi dei corsi di musica del Conservatorio G.B. Martini di Bologna; mercoledì 4 ottobre chiuderanno il festival i Float Music, vincitori del concorso Mister Jazz 2023.

Ingresso: 10 euro. Per info cultura@comune.anzoladellemilia.bo.it

Per prenotazioni telefonare al numero 347 129 2667 gabrielemolinari@tiscali.it

L’iniziativa fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna – Modena.