Editoria, Piccinini (M5S): “Solidarietà ai lavoratori dell’Agenzia DIRE”

Solidarietà ai giornalisti e ai lavoratori dell’Agenzia Dire: è quanto esprime Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, sulla notizia sull’avvio di un procedimento di licenziamento collettivo annunciato dalla proprietà dell’agenzia giornalistica. “Si tratta di una decisione grave che si abbatte sulla testa di giornalisti e dipendenti che, pur vivendo da ormai due anni una situazione di estrema difficoltà, hanno sempre dimostrato rigore e serietà nel loro lavoro quotidiano – spiega Silvia Piccinini – Per questo è fondamentale che adesso tutte le istituzioni, sia nazionali che locali, si attivino per evitare che i licenziamenti annunciati dall’editore vadano in porto. L’Agenzia Dire, che ha un forte radicamento nella nostra regione, riveste un ruolo molto importante nel panorama dell’informazione in Italia. Ai giornalisti, che per domani hanno proclamato un giorno di sciopero, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna