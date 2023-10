Festa di Anzola 2023 – Il programma

Torna a partire da venerdì 29 settembre 2023 la tanto attesa e amata Festa di Anzola dell’Emilia dedicata alla Beata Vergine del Rosario.

Venerdì 29 settembre, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre moltissime e varie iniziative animeranno le strade del centro grazie all’instancabile lavoro dei volontari della Pro Loco con l’Amministrazione comunale, la Parrocchia di Anzola, i commercianti, le Associazioni del territorio.

Chi la visiterà troverà stand gastronomici a cura dei volontari della Pro Loco; uno con crescente al forno, raviole, pinza, brazadela; un altro con crescentine fritte; uno stand che offre cucina tradizionale anche da asporto. E poi tanto altro: mercati, mercatini, stand delle Associazioni; spettacoli, concerti, attività e animazioni per bambini e per ragazzi, una mostra in biblioteca e nella sala della Parrocchia dei S.s. Pietro e Paolo.

I volontari della Parrocchia hanno preparato come da consuetudine la Pesca di Beneficenza nell’ex Asilo Parrocchiale Vaccari.

Domenica 1 ottobre la Festa si concluderà come da tradizione con la processione della Madonna dalla Chiesa Ss. Pietro e Paolo a Piazza Giovanni XXIII.

Piazza Giovanni XXIII

venerdì 29 settembre dalle ore 18, sabato 30 settembre durante le ore di mercato e dalle 18 e domenica primo ottobre dalle ore 10 tutto il giorno

stand con crescente al forno, raviole, pinza e brazadela con Pro Loco

Piazza Grimandi

venerdì 29 settembre dalle 19 alle 22, sabato 30 18.30 – 22.30 e domenica 1 ottobre dalle 11.30 alle 14 e dalle 18 alle 22

stand cucina tradizionale con Pro Loco.

via Goldoni – Asilo Parrocchiale

venerdì e sabato dalle 18, domenica dalle ore 16

Stand con crescentine fritte con Pro Loco

spazio antistante all’Asilo Parrocchiale

venerdì 29 settembre dalle ore 19 alle 22 – sabato 30 dalle ore 18 alle 22, domenica 1 ottobre dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alla chiusura

Pesca di beneficenza

Per le vie del centro sabato mattina mercato settimanale degli Ambulanti.

Da venerdì sera mercatini artistici e degli hobbisti

Domenica – per tutto il giorno – mercato degli ambulanti della Festa.

Durante lo svolgimento della festa saranno presenti:

stand a cura dell’Associazione Didì Ad Astra, dell’Associazione AVSG Volontari di San Giacomo.

Il Comitato Genitori dell’I. De Amicis con il Gioco del tappo.

Un mondo di storie organizzerà animazioni rivolte ai bambini e ai ragazzi domenica pomeriggio nello stand dei Volontari di San Giacomo

Nel salone parrocchiale Didì Ad Astra allestirà una mostra delle attività del Gruppo Parrocchiale “Balotta”.

Venerdì, sabato e domenica pomeriggio sarà aperto lo stand del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese

Gli eventi:

Piazza Grimandi

venerdì, sabato e domenica

spettacoli a cura della Pro Loco, di D&M ArteLier e di Dance Studio 63

Piazza Berlinguer

Venerdì 29 settembre dalle ore 18

Everground evento musicale e interviste a numerose realtà imprenditoriali:

Squiseat, l’app antispreco Italiana Giantoshoes, personalizzazione scarpe

Human Maple, Gen Z, streetwear attento all’ambiente, Podere 101, Ecodynagreen.

Organizzato dai ragazzi di Podere 101 talk per parlare della produzione agroalimentare e della filiera a km 0.

Dalle ore 20.00 artisti e Dj set fino alla chiusura

Asilo Parrocchiale Vaccari

Venerdì e sabato ore 20

Concerto a cura del Centro Culturale Anzolese

Domenica alle 18

MyGuai

Domenica 1 ottobre

Piazza Giovanni XXIII

Intrattenimento dell’Associazione Wargame Storico Fossalta

Scenario di Wargame della Seconda Guerra Mondiale. Un laboratorio di modellismo.

Un laboratorio di pittura di miniatura storiche. Incontri.

Piazza Berlinguer – Campo Basket

Venerdì dalle ore 18

Musica, spettacoli, laboratori didattici a cura dell’Ass. Bangherang.

Venerdì 29 sabato 30 settembre dalle 18 e domenica 1 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 in poi, nella sala mostre (terzo piano della Biblioteca)

Mostra delle opere di Antonio Giordano e di Celestino Cristoni

a cura del Servizio cultura del Comune.

Sabato 30 settembre alle ore 17 Inaugurazione della mostra. Sarà presente il ViceSindaco e Assessore alla Cultura Giulia Marchesini. Seguirà un rinfresco per i presenti.

La mostra sarà poi visitabile dal 3 al 17 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca

Venerdì sera, sabato dalle 16, domenica 1 ottobre per tutto il giorno

in Piazza Grimandi, Piazza Giovanni XXIII

Spettacoli, Animazioni, baby dance, esibizioni, laboratori didattici per i piccoli con associazioni del territorio

Funzioni religiose

Domenica 1 ottobre: S. Messe ore 9 e 11; ore 20 Vespri solenni a cui seguirà la Processione.