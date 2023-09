Ufficio Anagrafe, Elettorale e Stato Civile: nuovo numero a Sant’Agata

Dal 25 settembre 2023 sarà attivo il nuovo numero unico per chiamare gli uffici Anagrafe, Stato civile ed Elettorale. Durante gli orari di apertura al pubblico, gli operatori di Anagrafe, Stato Civile e Elettorale risponderanno solo in alcune fasce orarie dedicate, per fornire un servizio più sollecito ed efficace sia agli utenti telefonici che a quelli presenti allo sportello.

Dal 25 settembre, il cittadini che chiameranno il numero 0516818970 verranno indirizzati, tramite una voce registrata, a scegliere l’ufficio di riferimento, digitando 1 per l’Anagrafe, 2 per lo Stato civile, 3 per l’Elettorale.

Durante gli orari di apertura al pubblico, le chiamate al numero unico verranno inoltrate agli operatori di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale nella fascia oraria dalle 12:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.

Per richieste urgenti sarà comunque possibile scrivere all’indirizzo anagrafe@comune.santagatabolognese.bo.it

Il nuovo numero unico ha l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi demografici e regolare le telefonate durante l’orario di apertura al pubblico degli sportelli. L’individuazione di apposite fasce orarie per le telefonate mira a garantire un servizio più sollecito, efficace e rispettoso della privacy sia per i cittadini presenti allo sportello che per gli utenti telefonici.

Si ricordano gli orari di apertura al pubblico:

– martedì e giovedì con accesso libero dalle 9 alle 12.

– lunedì 9-11 , venerdì 9-12e sabato 9-12 previo appuntamento.

L’appuntamento, si può prendere tramite il sito del Comune di Sant’Agata Bolognese.

Questa è la pagina per la pratica di residenza:

http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/agenda-online-pratiche-residenza

raggiungibile dal sito del Comune di Sant’Agata Bolognese – PRENOTAZIONE ACCESSO UFFICI COMUNALI – Agenda online – Anagrafe e Stato Civile

oppure telefonando al tel. 051/6818970.

comune.santagatabolognese.bo.it