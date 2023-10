50 Top Italy 2024: l’antica Osteria del Mirasole di Persiceto si conferma al 2° posto

Trattoria Da Burde, a Firenze, della famiglia Gori, è la migliore trattoria in Italia 2024 per 50 Top Italy, la guida on line del meglio del Made in Italy dentro e fuori i confini nazionali. Al secondo posto l’Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto (Bologna), della famiglia Cimini. A chiudere il podio Al Convento, a Cetara (Salerno), della famiglia Torrente.

Al quarto posto Roscioli Salumeria con Cucina a Roma, quinta L’Osteria della Tana ad Asiago (Vicenza), al sesto posto Abraxas Osteria a Pozzuoli (Napoli), settimo posto per Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano (Roma), ottavo il ligure La Brinca a Ne (Genova), nona posizione per il Ristorante Al Cambio a Bologna, chiude la Top Ten Lo Stuzzichino di Massa Lubrense (Napoli).