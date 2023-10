Gli appuntamenti di Halloween a Persiceto

Si comincia sabato 28 ottobre alle ore 16.30 alla sezione ragazzi della Biblioteca “G.C. Croce”, in parco Pettazzoni 2, con letture animate per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, a cura di Lorenzo Magnani dal titolo “E se il lupo bussasse alla tua porta?”. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria al numero 051.6812971 o scrivendo all’indirizzo biblioragazzi@comunepersiceto.it

La sezione adulti della Biblioteca “G.C. Croce” ha invece preparato per i propri lettori una ricca bibliografia con i libri in prestito a tema horror, che può essere consultata sul sito del Comune www.comunepersiceto

Domenica 29 ottobre alle ore 16 al Laboratorio dell’Insetto, in via Marzocchi 15, si terrà il laboratorio “Insetti da paura…aspettando Halloween”, evento a cura del Museo del Cielo e della Terra, per adulti e bambini (consigliato dai 7 anni in su). Scarabei, api, cavallette, blatte o cimici assassine: questi sono solo alcuni dei “piccoli mostri” che si possono incontrare al Museo, fra tante sorprese e divertimenti per festeggiare Halloween. Per iscriversi e riservare i posti inviare una mail a segreteria@agenter.it inserendo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono oppure telefonare al numero: 051.6871757. Biglietti: intero € 6.00, ridotto (bambini, studenti e over 65) € 4.00, gratis bambini 0-3 anni, pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini (appartenenti allo stesso nucleo famigliare) = 2 interi + 1 ridotto + 1 gratis. Per maggiori informazioni visita il sito del museo del Cielo e Della Terra.

Martedì 31 ottobre appuntamento alle ore 15:30 nel centro storico di San Giovanni con “Halloween”: intrattenimenti gratuiti per bambini e famiglie a cura dell’associazione turistica Pro Loco di San Giovanni in Persiceto in collaborazione col Comune. In piazza del Popolo sarà presente il giocoliere mangiafuoco “L’allegro Enrico”, musica e balli con Ritmo Danza e un gazebo con punto ristoro a base di dolci leccornie. Alle ore 16 in corso Italia (lato porta Vittoria), truccabimbi e racconta fiabe mentre in via Pellegrini dalle ore 17, “Dolcetto o scherzetto” e dalle ore 18 “Crescentine o prosecco”. I bambini potranno fare il loro “Dolcetto o scherzetto” presso gli esercizi commerciali che espongono la locandina dell’iniziativa.

Alle ore 18.30 al Museo Archeologico Ambientale, in Corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi, si terrà poi “Halloween al museo” evento a cura del Museo del Cielo e della Terra, per adulti e bambini (consigliato dai 7 anni in su). Chi ama l’archeologia e il brivido non potrà perdere questa serata speciale al Museo: sarà possibile vestirsi con il costume più spaventoso e partecipare a tante attività divertenti come l’intaglio tradizionale delle zucche. E, per concludere in bellezza, si potrà gustare una buonissima pizza in compagnia dei fantasmi che abitano il Museo: un’occasione unica di vivere una notte… da paura! (biglietto di partecipazione: € 18,00). Per maggiori informazioni visita il sito del museo del Cielo e Della Terra.

Sempre nel pomeriggio ma a San Matteo della Decima, dalle ore 16.45 alle 23.30 si terrà “La parata di Halloween” con una serie di iniziative promosse da Associazione turistica Pro Loco in collaborazione col Comune di Persiceto e con le associazioni La Decima Scuola, Recicantabuum e Niu-Noi Insieme Usciamo Decima. Ritrovo alle ore 16.45 al campo da basket in via Cento, con trucca-bimbi, letture paurose e premiazione del costume più spaventoso. I bambini proseguiranno con la parata “dolcetto o scherzetto” per la strada principale che rimarrà chiusa al traffico. A seguire saranno presenti in piazza Mezzacasa maschere a piedi dell’associazione carnevalesca Re Fagiolo di Castella, Dj set, street food e bevande. Alle ore 19.30 seguirà sfilata di abbigliamento a tema Halloween. Saranno inoltre allestiti un antro della strega, con il calderone del dono del destino e una postazione trucco adulti, e un photo booth (cabina fotografica) con premio alla maschera adulta più bella.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto