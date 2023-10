Modifiche alla viabilità a Decima per la parata di Halloween

Martedì 31 ottobre 2023 sono previste alcune modifiche alla viabilità nella frazione di Decima per consentire lo svolgimento in sicurezza della parata di Halloween.

In particolare, dalle ore 16.30 di martedì 31 ottobre all’1.00 di mercoledì 1 novembre sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore in via Cento, nel tratto compreso tra viale della Stazione e via Nuova e nel tratto interno compreso tra via Cento e il parcheggio di via Don Mezzacasa (lato campo da basket).

