A Calderara di Reno Comune e SPI CGIL insieme per aiutare i cittadini

Attivazione dello SPID, accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, invio di mail, recupero password. Questi alcuni dei servizi per cui già da domani a Calderara di Reno sarà attivo un apposito sportello, rivolto a tutti i cittadini e in particolare alle persone anziane. Il servizio, nato dalla collaborazione tra il Comune e lo SPI CGIL di Calderara, avrà come sede fisica la Casa della Cultura, in via Roma 29, tutti i martedì dalle 15:30 alle 17:30, e per accedervi sarà necessario prenotare al numero telefonico 051720910. «Riteniamo importante creare questo presidio che non è solo informativo ma una mano tesa al cittadino – dice il Sindaco Giampiero Falzone -. Ringrazio la sede di Calderara del sindacato pensionati, che si mette a disposizione per uno sportello che sarà aperto a tutti, ma che abbiamo pensato soprattutto per la popolazione che ha poca dimestichezza con l’informatica ma ha come tutti gli altri diritto di accesso a servizi che semplificano la burocrazia. Penso in particolare alla sanità, ma anche a normali pratiche che con l’identità digitale vengono snellite: non tutti e tutte riescono ad accedervi, e proviamo dunque a fare in modo che nessuno venga lasciato indietro». Per la prenotazione dell’appuntamento, oltre che tramite telefono, ci si può anche rivolgere alla sede dello SPI, in piazza della Pace 2B.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno