A Crevalcore apre uno spazio inclusivo per la Generazione Z

Ha aperto da lunedì 13 novembre “Cantiere Zeta”, ovvero uno spazio inclusivo e aperto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Il nuovo servizio sarà uno spazio aperto e gratuito, fruibile il lunedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e si troverà presso i locali in via Vecchi 183 – primo piano a Crevalcore.

Sarà possibile svolgere compiti e attività ludico-ricreative e coloro che vorranno partecipare troveranno ad accoglierli due educatrici esperte e un luogo dove esprimere la propria creatività e le proprie esigenze in un contesto protetto e qualificato.

“Siamo convinti del valore e delle potenzialità che le giovani generazioni possono manifestare per la nostra e tutte le collettività – dichiara Annalisa Bergamini assessora all’istruzione e alla politiche giovanili – come già dimostrato in iniziative recenti di successo come l’evento Rock ad Ovest e lo Swap party. Perciò questa amministrazione continuare a fornire, alle ragazze e ai ragazzi, gli strumenti per esprimere i propri talenti e superare le difficoltà, acuite negli ultimi anni di isolamento causati dalla pandemia e le incertezze dovute alle crisi climatiche e politiche del nostro pianeta. Sono eventi che mettono alla prova tutti e disegnano nuove sfide che dobbiamo imparare tutti a cogliere. Non possiamo farlo se non al fianco dei nostri giovani, supportandoli e ascoltandoli e soprattutto investendo sulla loro energia e creatività.”

Cantiere Zeta farà da apripista ad una serie di azioni in via di realizzazione che interesseranno anche le frazioni di Crevalcore e che hanno come obiettivo l’avvicinare e rendere partecipi i giovani alla rete di collaborazioni che offrono loro opportunità di supporto, divertimento e crescita.

“Il valore sociale ed educativo di questo luoghi – conclude Bergamini – va di pari passo con il valore e la valorizzazione che come comunità vogliamo dare alle giovani generazioni.”

