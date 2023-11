Asfalti, ulteriori nuovi interventi a Calderara di Reno

Nonostante il piano asfalti 2023 sia stato importante con 30 interventi per 1 milione di euro cui si aggiunge il rifacimento completo di via Valli per euro 590.000 già finanziato e che partirà a seguito di gara di appalto, abbiamo pensato, riuscendoci, ad un ulteriore intervento necessario.

Un intervento per mettere in sicurezza l’area cimitero/via Roma oltre all’eliminazione di alcune barriere architettoniche sempre in centro.