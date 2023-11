Calderara, “Non ditelo a mia madre” chiude la rassegna “Storie senza tempo”

Sarà “Don’t let my mother know”, mostra fotografica di Sara Munari a cura di Simone Azzoni, a chiudere il cartellone di Storie senza tempo, in programma al Teatro Spazio Reno di Calderara, realizzata in collaborazione col Circolo Fotografico Calderarese e Calderara Cafè. Sarà inaugurata nei locali del teatroalle ore 18 e andrà avanti fino a domenica 3 dicembre, concludendo la rassegna che ha riproposto in città il teatro dopo il periodo di chiusura causa lavori per il miglioramento dell’ecoefficienza e la riduzione dei consumi energetici: l’attività teatrale, interrotta a marzo, è ripresa dunque il 27 ottobre scorso e andrà avanti, oltre che con Storie senza tempo, con la rassegna prevista nei primi mesi del 2024.Don’t let my mother know – Non ditelo a mia madre è un viaggio impossibile compiuto dall’autrice per ritrovare suo padre, malato di Alzheimer, sul pianeta Musa 23. Una metafora sull’incapacità di comunicare e sulla perdita emotiva dei propri cari, quando soffrono di malattie così complicate. La mostra racconta di un viaggio intrapreso dall’artista alla ricerca del padre, che si concluderà con il distacco dall’extraterrestre (suo padre) che dovrà lasciare sul pianeta Musa 23 (MUnari SAra), come accade per la malattia che non ha possibilità di miglioramento. Potrebbe essere stato un sogno, ma nella stanza dell’autrice, al suo risveglio, le fotografie dimostrano il contrario.La scelta ironica dell’approccio è legata al padre, persona molto socievole e fantasiosa, amante di tutto ciò che riguardava lo spazio e la possibilità dell’esistenza di altre forme di vita. Un video narra il viaggio dell’autrice sul pianeta Musa 23; un vecchio archivio fatto a mano, usurato, raccoglie foto e documenti falsi che raccontano la storia. La scelta del titolo è dovuta al fatto che se la madre scoprisse questa storia, penserebbe che Sara sia pazza, quindi meglio non dirglielo. Tutto ciò che si vede nelle immagini è reale, senza l’uso di programmi di fotoritocco.

La mostra sarà aperta nei giorni: