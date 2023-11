Maurizio Garuti presenta il suo nuovo libro “Parlano ancora. I Sepolcri di Persiceto”

Un cimitero è una biblioteca sepolta, un giacimento di storie che aspettano solo di essere scoperte e raccontate. Quelle del cimitero monumentale di Persiceto, di origine settecentesca, hanno trovato nello scrittore Maurizio Garuti il loro cantore.

Carico di anni e di polvere, di storia e di storie, il cimitero persicetano è stato istituito nel 1785, quindi sia prima della Certosa di Bologna (1801) che dell’editto napoleonico (1804) che impose la sepoltura dei morti fuori dalle mura. L’autore si aggira per i lunghi porticati, legge epigrafi sulle lapidi, osserva sculture e decorazioni, scruta i volti in bassorilievo che corredano i sepolcri più antichi e gli ovali fotografici che cominciano ad apparire dalla fine dell’800, e diventano una folla di sguardi e di figure nel secolo scorso e dopo, fino a noi. Dal mormorio silenzioso di tante voci, l’autore districa le storie di personaggi noti e ignoti. Ognuna di esse descrive un destino individuale e allo stesso tempo, come la tessera di un mosaico, compone il destino di una comunità attraverso le altalene della storia. Oltre ai “segni che parlano”, l’autore si avvale della memoria orale trasmessa attraverso le generazioni, e delle tracce lasciate nelle fonti scritte. Il risultato è un libro che si legge come un romanzo corale, con tutti i registri del sentimento, dal tragico al comico. E resta l’impressione di un inno alla vita, intonato in un luogo che comunemente si ritiene di morte.

Giovedì 2 novembre, proprio nella serata del giorno dedicato al ricordo dei defunti, alle ore 21 al Teatro Comunale (corso Italia 72) sarà presentato il nuovo libro di Maurizio Garuti “Parlano ancora. I Sepolcri di Persiceto” edito da Minerva Edizioni. Insieme all’autore e a Paolo Grandi, ideatore del volume, interverranno Lorenzo Pellegatti e Maura Pagnoni, rispettivamente sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Persiceto, Elena Di Gioia Delegata alla Cultura del Comune di Bologna e Matteo Marchesini critico e scrittore. Le letture di alcuni brani del libro saranno a cura di Saverio Mazzoni. Ingresso libero.

Il cimitero persicetano è stato recentemente candidato ad un bando regionale per il riconoscimento dei cimiteri monumentali e storici e per la concessione di contributi a sostegno di attività di promozione culturale. L’obiettivo è quello di poter pianificare interventi di conservazione preventiva e di restauro, migliorare l’accessibilità del luogo, organizzare mostre e visite guidate. Tra le prime iniziative promosse, oltre alla presentazione del libro di Maurizio Garuti, sabato 18 novembre alle ore 15 è in programma una visita guidata al cimitero nell’ambito del ciclo “VisitPersiceto”. Informazioni e prenotazioni: Iatr Pianura bolognese, tel. 051.6812955, cultura.turismo@comunepersiceto.it

Maurizio Garuti

Narratore e autore teatrale. Vive e lavora a San Giovanni in Persiceto (Bo). Fra i suoi libri: Fuoco e neve, Il nemico dentro, Via Barberia 4, Due giorni e una notte nella Grande Guerra, Melodramma, La voce dell’acqua, Il segreto della cavallina storna, Il cuore delle donne, Lontano da Padre Marella, Pagine ad alta voce, Fuga in campagna, Ritratto segreto di Giuseppe Dozza, Il lungo inverno, La colpevole, La solitudine di Carlo Alberto Pizzardi, Il caso Cianciulli. Ha scritto testi teatrali per Vito (Stefano Bicocchi) e Ivano Marescotti.

Ufficio stampa del Comune di San Giovanni in Persiceto