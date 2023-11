Sant’Agata: denunciate tre persone nel corso di un controllo dei Carabinieri

Domenica 29 ottobre i Carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno fermato una Ford C Max nel corso di controlli sul territorio del Comune Sant’Agata Bolognese. A bordo dell’automobile è stata rinvenuta una borsa da donna schermata, in grado di eludere i sistemi antitaccheggio, grandi quantitativi di generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona, di dubbia provenienza, oltre a un coltello a serramanico.

Identificati e denunciati l’uomo alla guida e le due donne a bordo dell’autovettura: un 31enne, una 29enne e una 23enne tutti ferraresi.