A Crevalcore un incontro sui servizi socio-sanitari del territorio

L’evento “Comunità in salute. Informazioni utili sui servizi socio sanitari a Crevalcore e nelle frazioni”, promosso da: Consulta di Bolognina, Caselle, Sammartini; Consulta di Bevilaqua, Galeazza, Palata Pepoli; Consulta per le Politiche sociali e sanitarie, si terrà lunedì 18 dicembre alle ore 20:30 presso il Circolo Arci di Caselle, in via del Papa n. 47 a Crevalcore – fraz. Caselle.

Ai saluti del sindaco Marco Martelli, seguirà l’introduzione dell’assessora alle politiche sociali e sanitarie Emma Monfredini. Gli interventi saranno di:

Stefania Dal Rio – Distretto Pianura Ovest

Giampaolo Marino – Dipartimento Cure Primarie

Gennaro Restino – Dipartimento Assistenziale tecnoci e riabilitativo

Sabina Ziosi – Unità Attività Socio Sanitarie

