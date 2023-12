Crevalcore: potenziamento rete ciclopedonale e nuove zone a km 30

Con la realizzazione e la posa della segnaletica orizzontale e verticale, si è completato un importante intervento di collegamento delle piste ciclopedonali del territorio, in particolare, tra la Ciclovia del sole e l’itinerario ciclabile che collega il capoluogo all’area produttiva più importante del territorio comunale. Questo consentirà un duplice utilizzo delle ciclabili: da una parte per il cicloturista di passaggio sul nostro territorio, dall’altra per lo spostamento quotidiano casa-lavoro a mezzo bici.

Infatti, con atto della Giunta Comunale, sì è provveduto ad istituire una strada per itinerario ciclopedonale (strada tipo F BIS), nel tratto di via Bisentolo sud, compreso tra le vie Guisa e Mezzo Levante, con divieto di transito a tutti i veicoli a motore eccetto residenti e limite massimo di velocità di 20 km/h. Infatti in via Bisentolo Sud è già presente un forte uso ciclistico in quanto strada di collegamento tra il percorso della Ciclovia del Sole (Eurovelo 7) e la pista ciclopedonale posta in via di Mezzo Levante, e considerate le caratteristiche dimensionali della strada, oltre alla presenza di un numero limitato di accessi privati; la sua destinazione ad esclusivo uso ciclopedonale è una scelta conseguente.

Lo stesso intervento sulla segnaletica ha portato all’istituzione di una zona 30 km/h per tutte le categorie di veicoli nelle seguenti aree:

1 – all’interno del centro abitato della frazione Caselle, per tutte le strade comunali ricomprese all’interno della segnaletica di centro abitato;

2 – all’interno del centro abitato di Palata Pepoli per l’intero sviluppo di via dei Maceri;

3 – all’interno del centro abitato di Palata Pepoli, per l’intero sviluppo di via Mattei, dall’intersezione con via Provanone all’intersezione con via Calanca e su via Calanca, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mattei e l’intersezione con via Provanone.

In questo caso, la necessità è emersa a seguito di segnalazioni di cittadini in merito al potenziale pericolo dovuto alla velocità tenuta dai veicoli in transito sulle strade dei centri abitati delle frazioni di Caselle e Palata Pepoli. Infatti, la mancanza di marciapiedi, sempre in molte strade dei centri abitati di Caselle e Palata Pepoli, e la ridotta carreggiata sono condizioni tali da creare serio pericolo per la circolazione degli utenti strdali più deboli, ovvero pedoni e ciclisti.

