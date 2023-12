I Volontari di Protezione Civile di Persiceto in visita all’Antoniano di Bologna

Quest’anno, come gruppo Volontari di Protezione Civile di Persiceto, abbiamo ricevuto in dono l’opportunità di visitare l’Antoniano di Bologna che lega il suo nome prevalentemente al coro dei bambini dello Zecchino d’Oro, di conoscerne la storia, di consumare un pasto nella sua Mensa dei poveri di Padre Ernesto e di portare un contributo concreto sentito e fatto col cuore: perché donare quel poco o molto che si ha a chi realmente ne ha bisogno, scrollandosi di dosso quella forma di egoismo che spesso assale l’essere umano, col suo io ed ego intollerabile. Abbiamo trascorso alcune ore tra quelle mura, condotti per mano da coloro che in quella struttura lavorano e si adoperano quotidianamente per offrire un enorme servizio alla comunità; abbiamo ascoltato frate Giampaolo Cavalli, responsabile, guida e direttore di questa immensa struttura, che con la sua pacatezza ed infinita delicatezza ha illustrato la finalità ed il lavoro quotidiano che viene portato avanti da decenni: regalo migliore e più arricchente non poteva esserci concesso. Natale non c’entra, in questo luogo è Natale tutto l’anno, perché l’Antoniano è molto di più di quello che conoscevamo: agisce per forza di cose come un’impresa, ma avendo come obiettivo la solidarietà, il rispetto dell’essere umano senza differenze alcune ed il bene dei più bisognosi.

dalla pagina FbVPCP – Volontari Protezione Civile Persiceto ODV