E-distribuzione comunica che verrà interrotta l’energia elettrica sul territorio comunale per effettuare lavori sugli impianti.

Lunedì 15 gennaio 2024 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in via Forlai e via Cimabue.

E’ possibile consultare la comunicazione inerente l’interruzione per visionare i numeri civici interessati.

