Anzola: incendio a Capodanno in un ristorante a Ponte Samoggia

Divorato dalle fiamme il ristorante asiatico Uyami in via delle Querce 1 a Ponte Samoggia, frazione di Anzola dell’Emilia.

Sono ingenti i danni provocati dall’incendio che si è sviluppato la notte di Capodanno al locale; a chiamare il 115 sono stati gli stessi proprietari avvertiti da un segnale di intrusione collegato al telefono, inoltre numerose sono state le chiamate da parte dei residenti abitanti in zona.

Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, con questi ultimi che hanno provveduto a mettere in sicurezza e a bonificare il locale. Ora il ristorante è stato messo sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Al momento non si escludono alcun tipo di ipotesi sulla dolosità o meno dell’incendio.