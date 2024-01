Da Legacoop Bologna e cooperative 400 mila euro per la Garisenda

La cooperazione sostiene la Garisenda con una donazione di 400 mila euro. Legacoop Bologna e un gruppo di cooperative hanno effettuato o effettueranno donazioni nell’ambito della campagna di raccolta fondi lanciata dal Comune di Bologna, per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della torre.

Oltre a Legacoop Bologna, hanno disposto contributi: Camst, SCS, Granarolo-Granlatte, Coop Alleanza 3.0, Assicoop Bologna Metropolitana, Conad-Conad Nord Ovest, Consorzio Integra, Iris Coop Sociale, Banca di Bologna, CMB.

Il totale delle donazioni disposte, al momento, è di 400.000 euro. La raccolta proseguirà, nei prossimi giorni saranno annunciate altre donazioni e iniziative di raccolta fondi promosse da cooperative per il restauro della Garisenda.

“L’impegno per la Garisenda è una ulteriore dimostrazione del nostro forte legame con la città. La Garisenda è un simbolo di Bologna e le cooperative ne sono parte integrante: l’attenzione alle comunità e al patrimonio di cultura, materiale ed immateriale, dei luoghi nei quali operiamo è nel nostro Dna, per questo c’è stata una risposta importante da parte delle cooperative, che continuerà anche nelle prossime settimane – dichiara Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – Un grazie alle cooperative che hanno contribuito e che contribuiranno alla messa in sicurezza e alla salvaguardia di un bene artistico e culturale di valore universale“.

Silvestro Ramunno – Homina