Giorno della Memoria: ad Anzola uno spettacolo teatrale di Sandra Cavallini

Mercoledì 24 gennaio 2024, alle 20.30, per la ricorrenza della Giornata della Memoria, nella sala polivalente della biblioteca comunale di Anzola dell’Emilia (Piazza Giovanni XXIII, 2) andrà in scena un intenso monologo teatrale della grande attrice del teatro di narrazione Sandra Cavallini: “Rapporto su “La banalità del male” tratto da “Eichmann in Jerusalem. A report on the banality of evil” di Hannah Arendt”

Hannah Arendt è stata una delle più lucide menti della filosofia mondiale del secolo scorso. Nel 1961 seguì, come inviata del “The New Yorker”, il processo Eichmann a Gerusalemme. Otto Adolf Eichmann (1906 – 1962) fu colui che, nei quadri organizzativi della Germania hitleriana, ebbe il ruolo di realizzare logisticamente la “soluzione finale”, cioè lo sterminio degli ebrei al fine di rendere i territori tedeschi judenrein. Sfuggito al processo di Norimberga, rifugiato in Argentina, venne catturato dal servizio segreto israeliano, processato a Gerusalemme e condannato a morte.

L’evento è organizzato dal Servizio cultura del comune in collaborazione con Anpi – sezione Anzola.

Ufficio stampa Comune Anzola