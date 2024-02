Lunedì 5 febbraio: Festa di Sant’Agata

Lunedì 5 febbraio ricorre a Sant’Agata Bolognese la festa patronale, importante momento di festa, di culto e di tradizioni.

Dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00 in via 2 agosto 1980, piazza Riva e piazza della Vittoria appuntamento con “I banchi della festa” che proporranno la migliore gastronomia, i prodotti tipici locali con l’assaggio di vini e prelibatezze varie, rigorosamente di altissima qualità. A cura della “Consorteria del Maiale” gnocco fritto e frittelle di riso. Non mancheranno inoltre le esposizioni di articoli di abbigliamento e prodotti per la casa a prezzi speciali.

Per tutta la giornata musica spettacolo e animazione a cura di Studio Music Web Radio.

Alle ore 11:00, presso la Chiesa dei Santi Andrea e Agata, si svolgerà la Messa Solenne per la festività della Santa Patrona.

Per tutta la giornata dj, spettacoli e animazioni.

Dalle ore 11:00 alle ore 16:00 magia e illusionismo con il Mago Andrei che vi trasporterà in un mondo di meraviglie.

In Piazza Martiri giostre per grandi e bambini.