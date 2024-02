Persiceto: approvato il Bilancio di previsione 2024

Durante il Consiglio Comunale del 31 gennaio è stato approvato, con 9 voti favorevoli (“Impegno Comune”) e 6 contrari (“Idee in marcia per Persiceto e frazioni”) il Bilancio del Comune di Persiceto che prevede per quest’anno 67.587.906,88 euro di entrate e altrettante uscite; fra queste ultime troviamo spese correnti per 24.282.603,43 euro, a cui vanno aggiunte le quote capitale per ammortamento mutui per euro 733.757,57 e spese per investimenti pari a 24.286.947,48 euro.

Il bilancio previsionale 2024 è una naturale continuazione di quanto già impostato nei bilanci precedenti e punta su alcuni punti salienti, come hanno dichiarato il sindaco Lorenzo Pellegatti e dall’assessore al Bilancio Massimo Jakelich. “Questo Bilancio di previsione – affermano gli amministratori – è innanzitutto caratterizzato da un consistente piano investimenti: nel 2024 avremo 6,4 milioni di nuovi investimenti (manutenzione strade per la sicurezza della viabilità e manutenzione straordinaria del canale di San Giovanni a Decima) che portano il totale degli investimenti attualmente in cantiere a superare i 24 milioni. Siamo però riusciti a mantenere invariata la spesa corrente, nonostante gli aumenti dei costi dell’energia e il fabbisogno del personale comunale (sia per i rinnovi contrattuali che per le assunzioni), e nonostante la sempre maggiore richiesta di welfare da parte della popolazione più fragile, equivalente a maggiori costi sociali e assistenziali, che in questi ultimi anni hanno registrato un costante aumento: costi che assorbono più del 50% delle spese di Bilancio. Possiamo inoltre dire che non sono state aumentate le tasse (quindi non abbiamo nuove entrata tributarie) mentre abbiamo mantenuto le attuali esenzioni (passi carrai ed esenzione pagamento addizionale comunali per chi ha reddito fino a 15.000 euro). Abbiamo invece registrato un aumento delle spese a favore del sostegno e dell’assistenza alle famiglie e a giovani in difficolta. A cio si aggiunge un leggero aumento dei costi di alcuni servizi a domanda individuale per adeguamento inflattivo. Infine come ultimo ma non ultimo punto vorremmo segnalare che continua la politica di riduzione del debito comunale: secondo le nostre stime dal 2018 al 2026 il debito verrà ridotto del 70%, passando dai dieci milioni iniziali a circa tre milioni”.

