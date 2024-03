Calderara in Fiore 2024

Domenica 24 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, in piazza Marconi e via Roma a Calderara di Reno, appuntamento con “Calderara in Fiore” manifestazione che per un giorno vestirà la città dei colori della primavera.

Vi sarà una mostra florovivaistica e degli articoli da giardinaggio, un’esposizione con i prodotti naturali e le opere del proprio ingegno, inoltre lo Stramercato con tutte le merceologie in vendita.

Non mancheranno i momenti gastronomici con le raviole della Pro Loco, le crescentine, i borlenghi e tanto altro in piazza Marconi e dalle ore 11.30 possibilità di polenta al ragù da asporto presso la sede della Pro Loco in via dello Sport.

Anche quest’anno, in occasione della manifestazione, verrà abbinato il concorso “Bici in festa”. “Visto il grande impegno nella realizzazione di piste ciclabili, con il sempre maggior numero di persone che utilizza le due ruote, si è voluto rendere la giornata ancora più vivace e piacevole, invitando i cittadini a sbizzarrirsi nella decorazione floreale o in tema primaverile delle proprie biciclette, anche quelle vecchie dimenticate in cantina da tanti anni, realizzando la seconda edizione di questo concorso”.

Chiunque voglia partecipare potrà iscriversi con una semplice e-mail a info@prolococalderara.it oppure tramite messaggio WhatsApp al cellulare della pro loco 334 92 95380 indicando nome e cognome e titolo manifestazione entro mercoledì 20 marzo e presentarsi in piazza Marconi domenica 24 alle ore 15; una commissione valuterà i migliori allestimenti e stilerà la graduatoria. Le premiazioni si svolgeranno in giornata alle ore 17. La partecipazione al concorso è libera e gratuita.