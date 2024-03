Da lunedì 25 marzo inizierà un intervento di manutenzione del sottopassaggio di via Sasso che nella giornata di lunedì 25 prevede il divieto di accesso di veicoli e pedoni provenienti da circonvallazione Italia.

Nel sottopassaggio ferroviario in via Sasso, verranno rimosse le lastre in cemento rovinate lungo il bordo destro e sostituite con lastre in griglie di metallo fissate sui muretti di sostegno sottostanti.

Modifiche alla viabilità previste durante i lavori in via Sasso, nel tratto compreso tra circonvallazione Italia e via Spianate:

dalle ore 8.30 alle 18 di lunedì 25 marzo 2024 dalle ore 8.30 alle 18 e di alcuni giorni tra l’8 e il 26 aprile 2024 dalle ore 8.30 alle ore 18

divieto di accesso per tutti i veicoli e per i pedoni provenienti da circonvallazione Italia

divieto di sorpasso

riduzione del limite di velocità a 20 km/h.

comunepersiceto.it